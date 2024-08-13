Норвегия: мелкие пакости в холодной воде

Осло с упрямством осла разрушает все более тонкие мостки, связывающие Норвегию с Россией. Имеющие общей границей по суше меньше 200 километров, но вот уже более полтысячи лет живущие в соседях, обе страны активно торговали на пути «из варяг в греки».