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Норвегия: мелкие пакости в холодной воде

Норвегия: мелкие пакости в холодной воде

Осло с упрямством осла разрушает все более тонкие мостки, связывающие Норвегию с Россией. Имеющие общей границей по суше меньше 200 километров, но вот уже более полтысячи лет живущие в соседях, обе страны активно торговали на пути «из варяг в греки».

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