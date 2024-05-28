Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    И, главное: ПОДИ ПОПРОБУЙ ПОПАДИ В ТАКУЮ "МАЧТУ"! Ракетой ли, снарядом, беспилотником... А ВЕДЬ ИХ МНО-О-ОГО, таких "...Россия начала ста...
  • Наталья Середа
    Бедные животные, не говорящие, а то бы много рассказали о двуногих животных.Вертолет, с котор...
  • Россиянин
    Ну вот, скоро милицию вернут. Потом колхозы. Красное знамя. Социалистическое соревнование...В России ГИБДД вн...

Как никаб связан с Россией? Никак!

Как никаб связан с Россией? Никак!

Андрей Медведев обратил внимание на интересную статью журналиста Islamnews Айдара Баирова, где он аргументированно отвечает московскому муфтию Аляутдинову, что никабы являются национальной одеждой бедуинских племен Аравии, а не мусульманской одеждой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх