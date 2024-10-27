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В Музее Победы завершился форум «В едином ритме»

В Музее Победы завершился форум «В едином ритме»

Всероссийский форум «В едином ритме», проходивший в Музее Победы в рамках проекта «Россия — это Я!», объединил сотни участников и почетных гостей, представляющих разные регионы страны и общественные организации.

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