В Музее Победы завершился форум «В едином ритме»

Всероссийский форум «В едином ритме», проходивший в Музее Победы в рамках проекта «Россия — это Я!», объединил сотни участников и почетных гостей, представляющих разные регионы страны и общественные организации.
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