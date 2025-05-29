Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят Красноармейск (Покровск) к уличным боям. Как сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, армия вывозит из города органы власти, важные документы и детей без согласия их родителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии