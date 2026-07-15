Бюджет Верхневолжья пополнится почти на 2 миллиарда рублей – проект закона об увеличении доходной и расходной частей областного бюджета передан на рассмотрение профильного комитета Законодательного Собрания.
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