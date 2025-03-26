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Царьград

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Засуху и смерчи пообещали летом-2025 жителям Новосибирской области

Засуху и смерчи пообещали летом-2025 жителям Новосибирской области

По оценке синоптиков, жара в летнем сезоне может молниеносно меняться на ливни.Специалисты по погоде уже поделились своими предположениями о том, какой будет погода летом 2025 года, и эти прогнозы вызывают противоречивые чувства.

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