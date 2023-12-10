Аналитик Осадчий рассказал, будет ли доллар стоить 200 рублей в 2024 году

РИАМО - 10 дек. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что в следующем году курс американской валюты будет подниматься выше 100 рублей, но достижение уровня в 200 рублей за 1 долларов маловероятно, сообщает РИА Новости.