Аналитик Осадчий рассказал, будет ли доллар стоить 200 рублей в 2024 году

РИАМО - 10 дек. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что в следующем году курс американской валюты будет подниматься выше 100 рублей, но достижение уровня в 200 рублей за 1 долларов маловероятно, сообщает РИА Новости.
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