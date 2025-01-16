Простые лайфхаки. Как избежать позора, если перед выходом на улицу вы забыли воспользоваться дезодорантом

Утро в сумасшедшей спешке: будильник не прозвенел, вы опаздываете на работу, быстро собираете сумку, чистите зубы, перекусываете бутербродом, надеваете первое, что попадется под руку, и выбегаете на улицу.
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