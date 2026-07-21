Астрономы рассказали, как масштабные спутниковые группировки повлияют на вид ночного неба

Художественное изображение центра обработки данных в космосе / © SpaceX По мнению астрономов, оно будет пересекать небосвод в течение нескольких часов после заката и перед рассветом, сияя ярче любой звезды, планеты и даже полной Луны, и станет заметным практически из любой точки планеты.
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