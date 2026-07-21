Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 143 подписчика

Астрономы рассказали, как масштабные спутниковые группировки повлияют на вид ночного неба

Астрономы рассказали, как масштабные спутниковые группировки повлияют на вид ночного неба

Художественное изображение центра обработки данных в космосе / © SpaceX По мнению астрономов, оно будет пересекать небосвод в течение нескольких часов после заката и перед рассветом, сияя ярче любой звезды, планеты и даже полной Луны, и станет заметным практически из любой точки планеты.

Вернуться к статье