Бывший директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» высказался об игре полузащитника Максима Глушенкова в BetBoom товарищеском матче против Намибии (6:0).
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