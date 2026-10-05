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Аргументы недели

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Станет ли поступок азербайджанского солдата казусом белле?

Станет ли поступок азербайджанского солдата казусом белле?

Инцидент с участием азербайджанского военнослужащего Насими Мусаева, который самовольно покинул часть, пересёк границу и совершил вооружённое нападение на армянскую семью, стал серьёзным испытанием для отношений Еревана и Баку.

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