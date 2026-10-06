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Царьград

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Колумбия изъяла почти 5 тонн кокаина в сентябре в аэропортах

Колумбия изъяла почти 5 тонн кокаина в сентябре в аэропортах

В сентябре колумбийская полиция изъяла около пяти тонн кокаина и 100 кг марихуаны в рамках операции JOTAM, задержав 32 человека в аэропортах.

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