«МК»: Украинизация Польши, школьники ходят в куртках с бандеровской символикой

Поляки продолжают выражать возмущение из-за насаждения вынужденных переселенцев с Украины, а также внесению в жизнь населения Польши «хаоса»: школьники перенимают идеологию киевского режима и все больше интересуются идеями нацизма и бандеровщиной.
Поляки продолжают выражать возмущение из-за насаждения вынужденных переселенцев с Украины, а также внесению в жизнь населения Польши «хаоса»: школьники перенимают идеологию киевского режима и все больше интересуются идеями нацизма и бандеровщиной.
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