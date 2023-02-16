Общественная служба новостей

1 492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Точно , не Хамер , а Запорожец .Нехаммер опроверг...
  • Виктор Луговой
    "и ветер с порывами до 25 метров в секунду — это практически ураган" (цы) А он точно учёный? Ураган, 12 баллов по шка...Аномальные холода...
  • Meerflieger
    Пипец, дожили... Какой-то сраный военкор решает вопросы профпригодности генералов...Военкор Сладков з...

«МК»: Украинизация Польши, школьники ходят в куртках с бандеровской символикой

«МК»: Украинизация Польши, школьники ходят в куртках с бандеровской символикой

Поляки продолжают выражать возмущение из-за насаждения вынужденных переселенцев с Украины, а также внесению в жизнь населения Польши «хаоса»: школьники перенимают идеологию киевского режима и все больше интересуются идеями нацизма и бандеровщиной.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх