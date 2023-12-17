В Екатеринбурге прощаются с экс-депутатом Ефимом Гришпуном

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря, ФедералПресс. В минувшую субботу, 16 декабря, на 89-м году жизни от остановки сердца скончался Ефим Моисеевич Гришпун – председатель совета директоров ОАО «Динур» и бывший свердловский законотворец.
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