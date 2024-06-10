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Тульские новости

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Прокуратура защитила права пенсионера, которому не засчитали годы военной службы

Прокуратура защитила права пенсионера, которому не засчитали годы военной службы

Прокуратура Зареченского района Тулы защитила права пенсионера, которому не был засчитан стаж его военной службы на территории Эстонской ССРПрокуратура Зареченского района Тулы защитила права пенсионера, которому не был засчитан стаж его военной службы на территории Эстонской ССР.

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