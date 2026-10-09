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Шевалье может покинуть «ПСЖ» зимой, если Сафонов продолжит оставаться первым номером

Шевалье может покинуть «ПСЖ» зимой, если Сафонов продолжит оставаться первым номером

Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье может покинуть команду в зимнее трансферное окно, если так и будет оставаться в статусе запасного, сообщает L'Équipe.

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