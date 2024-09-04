Император Наполеон III. Головокружение от успехов

Наполеон III на портрете А. Ивона В двух предыдущих статьях было рассказано о происхождении и молодости Луи Наполеона Бонапарта (племянника знаменитого императора), двух его неудачных попытках захватить власть, избрании первым президентом Франции и государственном перевороте 1851 года.
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