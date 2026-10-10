«Челси» забил 50% голов в АПЛ в первые 10 минут матчей в этом сезоне – 6 из 12

«Челси» отличается высокой результативностью в начале матчей Премьер-лиги. В нынешнем сезоне лондонцы забили 6 из 12 голов в чемпионате Англии в первые 10 минут встреч – это 50% от общего количества мячей команды.
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