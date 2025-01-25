Российские отели смогут получать статус Pet Friendly

С новым стандартом гостиницы обяжут предоставлять пушистым гостям миски с водой и запасные лежанки Роскачество завершило разработку нового стандарта Pet Friendly, который будет способствовать адаптации гостиничной инфраструктуры для комфортного размещения гостей с домашними животными.
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