Хуснуллин: восстановлением новых регионов РФ занимаются 50 тысяч строителей

В работах по восстановлению регионов России, вернувшихся в состав страны в 2022 году, участвуют 33 государственные компании и около 50 тысяч строителей, сообщил 30 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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