Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Следователь — о том, как отправил за решетку самых известных маньяков. «Этот переплюнет Чикатило»

Следователь — о том, как отправил за решетку самых известных маньяков. «Этот переплюнет Чикатило»

Следователь Карчевский: «ангарский маньяк» Попков может признаться в новых преступленияхСтанислав Красильников/ТАСС Чем уникален «ангарский маньяк», на чем попадаются насильники и зачем пить чай с преступниками — об этом и многом другом в интервью корреспонденту «Газеты.

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