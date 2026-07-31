Следователь — о том, как отправил за решетку самых известных маньяков. «Этот переплюнет Чикатило»

Следователь Карчевский: «ангарский маньяк» Попков может признаться в новых преступленияхСтанислав Красильников/ТАСС Чем уникален «ангарский маньяк», на чем попадаются насильники и зачем пить чай с преступниками — об этом и многом другом в интервью корреспонденту «Газеты.