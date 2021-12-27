Лавров поднял вопрос восстановления прав на российскую собственность в Израиле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с израильским коллегой Яиром Лапидом восстановление прав собственности Москвы на исторические объекты в иностранном государстве, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с израильским коллегой Яиром Лапидом восстановление прав собственности Москвы на исторические объекты в иностранном государстве, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
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