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Лавров поднял вопрос восстановления прав на российскую собственность в Израиле

Лавров поднял вопрос восстановления прав на российскую собственность в Израиле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с израильским коллегой Яиром Лапидом восстановление прав собственности Москвы на исторические объекты в иностранном государстве, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

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