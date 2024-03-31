Медвежий угол
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Медвежий угол

38 333 подписчика

За что

За что

Нас ненавидит весь мир. Ну, ладно, не весь мир, но многие. Как? За что?! Мы же такие хорошие, за что нас ненавидеть-то? Всё очень просто.

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Комментарии
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А Кудасов
Ни первое, ни второе, ни третье из предложенного. Нам всем надо лучше жить и больше для себя и страны зарабатывать. А пока как было, так и есть и сегодня кто нашему благосостоянию позавидует и захочет жить так, как мы. А пока мы (наши руководители точнее) жить как мы мы заставляли силой: у кого то лучше стало, чем было, а у кого то хуже. Вырастили своих олигархов и не мало, но остальные, в том числе и присоединённые, в среднем лучше жить не стали против тех же не присоединённых и развитых. За что нас любить и нам подражать? Даже наши баснословно разбогатевшие не хотят с семьями и капиталами здесь жить. Они там давно живут, рожают, учатся, отдыхают. А здесь только выскребают постоянно свою прибыль и смеются с ними там над нами тут.
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2 час.
Андрей Равдин
Трудно не согласиться со сказанным и даже почти со всеми комментариями. По этой теме все оказались единомышленниками. Редчайший случай!
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2 час.
Александр Широков
👍👍👍👍👍
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1 час.

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