А Кудасов

Ни первое, ни второе, ни третье из предложенного. Нам всем надо лучше жить и больше для себя и страны зарабатывать. А пока как было, так и есть и сегодня кто нашему благосостоянию позавидует и захочет жить так, как мы. А пока мы (наши руководители точнее) жить как мы мы заставляли силой: у кого то лучше стало, чем было, а у кого то хуже. Вырастили своих олигархов и не мало, но остальные, в том числе и присоединённые, в среднем лучше жить не стали против тех же не присоединённых и развитых. За что нас любить и нам подражать? Даже наши баснословно разбогатевшие не хотят с семьями и капиталами здесь жить. Они там давно живут, рожают, учатся, отдыхают. А здесь только выскребают постоянно свою прибыль и смеются с ними там над нами тут.