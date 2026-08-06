В Краснодарском крае мужчина предстанет перед судом за попытку сбыта крупной партии наркотиков

Следственным отделом ОМВД России по Северскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего ранее судимого местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.
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