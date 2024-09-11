НКР присвоило РЭО ESG-рейтинг на уровне ESG-АА

Рейтинговое агентство НКР присвоило Российскому экологическому оператору ESG-рейтинг на уровне ESG-АА, что означает «очень высокий уровень соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам».
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