На всех мировых экранах ...

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Бедные люди мира, как они напрягали речевой аппарат, коверкая словечко «Новьичьёк» какое-то время назад, а тут вообще зубодробительно подъехало – «Орьешньикъ».

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Выбор времени для употребления &quot;Орешника&quot; сделан очень интересно. Это предупреждение очередному американскому клоуну воздерживаться от запугивания России. Трамп, занимайся своими пердунами и их шавками. Бери их за одно место и получай удовольствие от мести.
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