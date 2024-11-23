На всех мировых экранах ...

АС

Анатолий Страшко

Выбор времени для употребления "Орешника" сделан очень интересно. Это предупреждение очередному американскому клоуну воздерживаться от запугивания России. Трамп, занимайся своими пердунами и их шавками. Бери их за одно место и получай удовольствие от мести.