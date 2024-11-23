Бедные люди мира, как они напрягали речевой аппарат, коверкая словечко «Новьичьёк» какое-то время назад, а тут вообще зубодробительно подъехало – «Орьешньикъ».
На всех мировых экранах ...
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Выбор времени для употребления "Орешника" сделан очень интересно. Это предупреждение очередному американскому клоуну воздерживаться от запугивания России. Трамп, занимайся своими пердунами и их шавками. Бери их за одно место и получай удовольствие от мести.
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