Энергетический прогноз на сегодня, двадцать первое ноября две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1161 =В Жизни нет ничего сложного.
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