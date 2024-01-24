Бориса Ельцина необходимо судить Мы должны правильно, правдиво оценивать наше прошлое для того, чтобы у нас было лучшее будуще

МГ

Малик Гумеров

"Бориса Ельцина необходимо судить" - НУЖНО ! Но , кто это будет делать , марсиане прилетят ??? Государство , его законы и правила насажены и наточены на интересы победителя - прозападной буржуазии - тех кто захватил власть в стране в 90-е , стал тем самым хозяином страны ! Ельцинское время для них это райское время - они захватили всю страну - все ее богатства ! Чтобы Ельцина судить = необходимо сначала забрать власть у узурпаторов (кто его захватил в 90-е) - прозападной буржуазии , потом вычистить все чиновничество -холопов хозяина-буржуазии , которых во власти сегодня еще более 85 % , санировать всю либерастию , власовщину , прозападников .... ! Только тогда появятся возможности дать юридическую оценку процессам 90-х и судить Ельциных , Чубайсов , Гайдаров , .... чьими руками разгромили страну , лишили всех прав народ .... , разграбили ... ! А так ---- собачка лает - караван идет ! Плевать будет хозяин страны - буржуазия на хотелки и блеяния овечек ... ! Его невозможно одолеть не лишив его власти ! Это национализацичя всего прихватизированного и т.д. !!! Государствао имеет бюджет 30 трлн. в год , а "хозяин" - буржуазия имеет в свой личный карман до 300 трлн. рублей в год и более ! На этом держится их власть - на грабеже страны-народа ! Не лишив их финансов (силы) - одолеть их проблематично ! Вооруженная революция нежелательна - они на свои бабки организуют гражданскую войну , купив деградировавшие за 30 лет умы ! Нужна мирная !