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Бориса Ельцина необходимо судить Мы должны правильно, правдиво оценивать наше прошлое для того, чтобы у нас было лучшее будуще

Бориса Ельцина необходимо судить Мы должны правильно, правдиво оценивать наше прошлое для того, чтобы у нас было лучшее будуще

4 октября 2023 года исполнилось 30 лет со дня расстрела российского Парламента. Это трагическое кульминационное событие российской истории так или иначе в какой-то мере освещалось в СМИ.

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Тим Греков
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23 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Бориса Ельцина необходимо судить&quot; - НУЖНО !  Но , кто это будет делать , марсиане прилетят ???                                                      Государство  , его законы и правила насажены и наточены  на интересы победителя - прозападной буржуазии - тех кто захватил власть в стране в 90-е , стал  тем самым хозяином страны !                  Ельцинское время для них  это райское время - они захватили  всю страну - все ее богатства !                                                                   Чтобы Ельцина судить  = необходимо сначала  забрать власть   у узурпаторов (кто его захватил в 90-е) - прозападной буржуазии  , потом вычистить  все чиновничество -холопов хозяина-буржуазии , которых во власти   сегодня еще более 85 % , санировать всю либерастию , власовщину , прозападников .... !           Только тогда появятся возможности   дать  юридическую оценку процессам 90-х  и  судить Ельциных , Чубайсов , Гайдаров , .... чьими руками  разгромили  страну , лишили всех прав народ .... , разграбили ... !                                                                                              А так  ---- собачка лает - караван идет !    Плевать будет хозяин страны - буржуазия  на хотелки и блеяния овечек ... !              Его  невозможно  одолеть  не  лишив его власти !    Это национализацичя всего прихватизированного и т.д. !!!                       Государствао имеет бюджет 30 трлн. в год ,  а &quot;хозяин&quot; - буржуазия имеет в свой личный карман  до 300 трлн. рублей в год и более !    На этом  держится их власть - на грабеже страны-народа !        Не лишив их финансов (силы) -  одолеть их проблематично !   Вооруженная революция нежелательна  - они на свои бабки  организуют гражданскую войну  , купив деградировавшие за 30 лет умы !   Нужна мирная !
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11 час.

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