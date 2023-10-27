Politico: "хрупкий" консенсус ЕС по Газе может нарушить наземная операция Израиля

Страны Евросоюза смогли согласовать компромиссное общее заявление по ситуации в секторе Газа, однако консенсус может продержаться недолго, если Израиль примет решение начать наземную военную операцию в регионе.
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