В Камчатском крае возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины.
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