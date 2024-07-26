Селин Дион и Леди Гага готовятся выступить вместе на открытии Олимпийских игр в Париже

Канадская звезда Селин Дион вернулась на сцену после четырехлетнего перерыва по состоянию здоровья и готовится принять участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже вместе с американской поп-звездой Леди Гагой.
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