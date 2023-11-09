В канун Дня сотрудника органов внутренних дел юный поклонник службы ГИБДД из Пензы побывал в ГАИ

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел начальник региональной Госавтоинспекции полковник полиции Антон Шматков пригласил в гости шестилетнего Илью, который стал популярен в сети Интернет благодаря видеоролику, на котором он в форме инспектора дорожно-патрульной службы регулировал движение на улице Антонова в г.