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Проект "Код из СМС" запустили для защиты россиян от мошенников

Проект "Код из СМС" запустили для защиты россиян от мошенников

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Специальный проект "Код из СМС" станет каналом оперативного предупреждения граждан о схемах мошенников, действующих из-за рубежа.

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