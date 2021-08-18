В Госдуме предложили ввести льготу для компаний, где работают студенты

В России могут ввести налоговую льготу для работодателей, которые трудоустраивают студентов. Соответствующий законопроект уже находится в работе, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев, пишет ura.
В России могут ввести налоговую льготу для работодателей, которые трудоустраивают студентов. Соответствующий законопроект уже находится в работе, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев, пишет ura.
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