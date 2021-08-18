РЕН ТВ Новости

194 475 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YSKOL
    Жителю Биробиджан...
  • vasul asd
    Только если резиновые лодки заменит на деревянныеЗеленский пообеща...
  • vasul asd
    А для чего?Послушать пару анекдотов про хохлов?Байден встретится...

В Госдуме предложили ввести льготу для компаний, где работают студенты

В России могут ввести налоговую льготу для работодателей, которые трудоустраивают студентов. Соответствующий законопроект уже находится в работе, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев, пишет ura.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх