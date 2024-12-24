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В Подмосковье мужчину задержали за оправдание терроризма

В Подмосковье мужчину задержали за оправдание терроризма

В подмосковном Ногинске задержали местного жителя за оправдание терроризма. По данным следствия, 43-летний мужчина размещал в интернете публикации, в которых пропагандировал деятельность украинской военизированной организации.

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