Сеңлем минем бик матур кыз иде. Биленнән дә түбәнрәк төшкән озын чәчле, йөзгә-биткә дә искиткеч чибәр, коеп куйган модель иде ул минем сеңлем.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сеңлем минем бик матур кыз иде. Биленнән дә түбәнрәк төшкән озын чәчле, йөзгә-биткә дә искиткеч чибәр, коеп куйган модель иде ул минем сеңлем.