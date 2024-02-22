Intel готова выпускать компоненты для конкурирующих AMD и NVIDIA Сотрудничество Inte...

Intel готова выпускать компоненты для конкурирующих AMD и NVIDIAСотрудничество Intel и Arm в сфере создания экосистемы для контрактного производства чипов с соответствующей архитектурой уже является объективной реальностью: это подтверждают и многочисленные совместные заявления, и выступление главы Arm на вчерашнем мероприятии Intel IFS Direct Connect.