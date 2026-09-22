В МИД России с иронией отреагировали на встречу в Нью-Йорке Зеленского и Макрона

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник иронично прокомментировал фотографии со встречи Владимира Зеленского и французского лидера Эммануэля Макрона в Нью-Йорке в преддверии мероприятий Генассамблеи ООН.
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