Ученые рассказали о восстановлении мозга после инсульта

Инсульт является второй по значимости причиной смертности в мире.Специалисты Международного томографического центра (МТЦ) СО РАН изучили динамику кровотока после инсульта и обнаружили, что первые три месяца после приступа имеют решающее значение для восстановления.
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