Кот Мостик: В Крыму начинается полный "Елковорот"!

В Крыму начинается полный "Елковорот"! Кого в праздники радовала живая зеленая красавица? Этот пост для васЭкологическая акция по сбору елок стартует минимум в семи городах полуострова, включая Симферополь, Керчь и Ялту.
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