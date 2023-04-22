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В Хабаровском крае воспитательница детсада оскорбляла детей

В Хабаровском крае воспитательница детсада оскорбляла детей

Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края начала проверку детского сада № 120 «Солнышко», где воспитательница оскорбляла детей.

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