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Леброн Джеймс думает о своей дочери, выбирая новую команду, что подталкивает его в сторону «Голден Стэйт»

Как отмечает Мелисса Ролин из New York Post, 11-летняя Жури, дочь Леброна Джеймса , оказывает на него большое влияние при выборе новой команды.

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