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«Монреаля» потерял травмированного Демидова на срок до четырех недель

«Монреаля» потерял травмированного Демидова на срок до четырех недель

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов выбыл из строя на срок от двух до четырех недель из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

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