В Брянске дважды сработала сирена ракетной опасности

Сигнал прозвучал дважды, каждый раз не дольше минуты, официальных разъяснений от властей пока нет.Сегодня днём брянцы ненадолго услышали сигнал ракетной опасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A ГЕРОФАРМ снижает ...
- EP ГЕРОФАРМ снижает ...
- ММ ГЕРОФАРМ испытал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым