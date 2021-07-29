Александр РоманченкоВоенное делоМидия накануне мятежа Кира Великого Кот Баюн Мидия накануне мятежа Кира Великого «… Долгий период завоевательных войн в царствование Астиага закончился.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Романченко"...«… Долгий период завоевательных войн в царствование Астиага закончился. Мидия включила в свой состав множество стран, находившихся на разных этапах развития государственности. Перед Астиагом стояла трудная задача государственного строительства, однако либо он с нею не справился, либо ему помешали её выполнить. Права и привилегии военно-родовой знати, состоявшей из потомков независимых мидийских владетелей, в соединении с огромным богатством, приобретённым в ходе войн, сделали мидийскую знать оппозиционной преобразованиям царя. ..."Комментировать
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