Чибис назвал неадекватным закрытие Финляндией КПП на границе

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лина любимцева

ПОКА Финляндия НЕ была членом НАТО, они сами решали, что им делать и какие будут взаимоотношения с соседними государствами. Ну а теперь, коль Финляндия стала членом НАТО, они будут подчиняться приказам из Фашингтона...