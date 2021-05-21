Саратовский завод скрыл 122 млн рублей налогов

В Саратове предприятие уличили в уклонении от уплаты налогов. Как сообщает региональное СУ СК России, с января 2017 года по июнь 2018-го закрытым акционерным обществом, занимающимся производством и оптовой торговлей трубопроводной арматурой, были включены в декларации заведомо ложные сведения о вычетах по фиктивным сделкам, а в состав расходов по налогу на прибыль - затраты по приобретенным у контрагентов товарно-материальным ценностям, а также экономически не обоснованные и документально не подтвержденные расходы по списанию брака.