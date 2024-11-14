Прокуратура Парижа требует приговорить Марин Ле Пен к пяти годам тюрьмы

Прокуратура Парижа требует для лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен наказание в виде пяти лет лишения свободы, три из которых условные, а два — с ношением электронного браслета, а также штрафа в размере 300 тысяч евро (более трех миллионов рублей).