Прокуратура Парижа требует приговорить Марин Ле Пен к пяти годам тюрьмы

Прокуратура Парижа требует для лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен наказание в виде пяти лет лишения свободы, три из которых условные, а два — с ношением электронного браслета, а также штрафа в размере 300 тысяч евро (более трех миллионов рублей).
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