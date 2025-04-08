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«Допрыгаемся со своей толерантностью»: в Госдуме обвинили диаспоры в помощи мигрантам избежать ответственности

«Допрыгаемся со своей толерантностью»: в Госдуме обвинили диаспоры в помощи мигрантам избежать ответственности

Infopro54.ru – Новости Сибири Фото freepik.com/автор freepik В Госдуме пришли к неожиданному выводу — оказывается, диаспоры отмазывают своих соплеменников в случае совершения последними преступлений.

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Комментарии
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Владимир Фердман
так этим же занимаются диаспоры и получают деньги с мигрантов - получается двойное финансирование диаспор
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4 час.
АШ
Анатолий Шадрин
Как дети, эти депутаты, честное слово! Такое впечатление, что их к нам откуда-то завозят, бл…дь! И даже не из-за границы, а из космоса откуда-то, с других планет, если послушать или посмотреть на их реакцию на некоторые явления из обычной российской жизни! Да что депутаты? 😂😂😂 И большинство чиновников! И президент наш, тоже ничем от этого Нилова не отличается, если его послушать! А с другой стороны, чему удивляться? Мы же сами их избираем! Народ, как известно, имеет тех правителей, которых он заслуживает!
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1 час.
Николай Гулевич
Традиция, сначала создаем трудности, а потом усердно их преодолеваем.
Ответить
34 мин.
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