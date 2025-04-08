«Допрыгаемся со своей толерантностью»: в Госдуме обвинили диаспоры в помощи мигрантам избежать ответственности

АШ

Анатолий Шадрин

Как дети, эти депутаты, честное слово! Такое впечатление, что их к нам откуда-то завозят, бл…дь! И даже не из-за границы, а из космоса откуда-то, с других планет, если послушать или посмотреть на их реакцию на некоторые явления из обычной российской жизни! Да что депутаты? 😂😂😂 И большинство чиновников! И президент наш, тоже ничем от этого Нилова не отличается, если его послушать! А с другой стороны, чему удивляться? Мы же сами их избираем! Народ, как известно, имеет тех правителей, которых он заслуживает!