Нападающий "Ариса" Кокорин раскрыл свое отношение к деньгам

Российский нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин на YouTube-канале Федора Смолова Smol Talk признался, что у него пока нет понимания, чем он будет заниматься после завершения спортивной карьеры, а также раскрыл свое отношение к деньгам.
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